Atelier pour enfants : construit ton médaillon romain, Musée archéologique de Ruscino, Perpignan

Atelier pour enfants : construit ton médaillon romain Dimanche 14 juin, 16h30 Musée archéologique de Ruscino Pyrénées-Orientales

Atelier pour enfants gratuit. Places limitées. Réservation : boutique.perpignantourisme.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T16:30:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T16:30:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes de l’archéologie, le site antique de Ruscino propose aux enfants un atelier créatif. Comme le poitier romain, les participants façonneront l’argile pour donner forme à leur médaillon décoratif, inspiré de motifs antiques trouvés sur le site de Ruscino.

Musée archéologique de Ruscino Chemin de Château-Roussillon (VC 210), 66000 Perpignan, France Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie 0468674717 https://www.mairie-perpignan.fr/culture-patrimoine/patrimoine/le-site-archeologique-de-ruscino [{« type »: « link », « value »: « https://boutique.perpignantourisme.com/visites-de-lanimation-du-patrimoine/atelier-medaillon-romain »}] Entre Perpignan et la mer, sur un promontoire de collines dominant la basse vallée de la Têt, s’élevait dans l’Antiquité une cité qui a précédé Perpignan: Ruscino, qui est à l’origine du nom de Roussillon. Tour à tour chef-lieu des Sordes, cité latine, relai militaire lors de la conquête musulmane, cet oppidum recèle un patrimoine exceptionnel et livre des renseignements indispensables à la connaissance de notre passé. En Bus ligne 6 arrêt Château Roussillon (site à 500m). Depuis Perpignan sortir de Perpignan par l’ancienne D.617 en direction de Canet. A partir du rond-point du clos Banet, prendre Château Roussillon jusqu’à la hauteur du supermarché. Tournez à gauche en direction de l’Oppidum de Ruscino. Depuis l’autoroute, sortie Perpignan Centre, direction Canet puis Cabestany et Château Roussillon/Oppidum de Ruscino. Sortie Perpignan Sud direction Cabestany puis Château Roussillon.

À l’occasion des Journées européennes de l’archéologie, le site antique de Ruscino propose aux enfants un atelier créatif. Comme le poitier romain, les participants façonneront l’argile pour donner à…

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