JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE ANIMATIONS À RUSCINO Site Archéologique de Ruscino Perpignan

JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE ANIMATIONS À RUSCINO

Site Archéologique de Ruscino Chemin de Château-Roussillon Perpignan Pyrénées-Orientales

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-14 12:30:00

2026-06-13

Sur le Site archéologique de Ruscino, à l’occasion des Journées européennes de l’Archéologie 2026, venez (re)découvrir ce lieu mythique.

Site Archéologique de Ruscino Chemin de Château-Roussillon Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 35 29

English :

Come and (re)discover this mythical site at the Ruscino archaeological site, on the occasion of the 2026 European Archaeology Days.

