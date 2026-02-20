JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE ANIMATIONS À RUSCINO Site Archéologique de Ruscino Perpignan
JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE ANIMATIONS À RUSCINO Site Archéologique de Ruscino Perpignan samedi 13 juin 2026.
JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE ANIMATIONS À RUSCINO
Site Archéologique de Ruscino Chemin de Château-Roussillon Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-14 12:30:00
Date(s) :
2026-06-13
Sur le Site archéologique de Ruscino, à l’occasion des Journées européennes de l’Archéologie 2026, venez (re)découvrir ce lieu mythique.
.
Site Archéologique de Ruscino Chemin de Château-Roussillon Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 35 29
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and (re)discover this mythical site at the Ruscino archaeological site, on the occasion of the 2026 European Archaeology Days.
L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE ANIMATIONS À RUSCINO Perpignan a été mis à jour le 2026-02-20 par PERPIGNAN TOURISME