2L L’ODÉON – Scène Musicale de Tremblay Tremblay-en-France

2L

2L est une rappeuse parisienne qui s’impose comme l’une des voix montantes du rap Français. Technique, percutante et sincère, elle mêle profondeur des textes et précision du flow. Issue du collectif Le Secteur, passée par les tremplins RappeuZ et Rappeuses en Liberté et plus récemment par Nouvelle École, elle s’affirme aujourd’hui comme une figure rare d’un rap féminin engagé et réfléchi. Signée chez Hall26 Records, le label de Souffrance, elle incarne une génération lucide et libre, prête à redonner du sens au rap français.

PROPAGANDE FREESTYLE

Sessions freestyle rap de 4 artistes émergents. À suivre…

https://www.instagram.com/propagande.freestyle/

1ère Partie : PROPAGANDE FREESTYLE. Sur Place: Bar & Foodtruck.

Le samedi 21 novembre 2026

de 20h30 à 23h30

payant

De 16 à 18 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-21T21:30:00+01:00

fin : 2026-11-22T00:30:00+01:00

Date(s) : 2026-11-21T20:30:00+02:00_2026-11-21T23:30:00+02:00

L’ODÉON – Scène Musicale de Tremblay 1 Place du Bicentenaire de la Revolution Francaise 93290 L’Odéon – Scène Musicale de Tremblay est une salle de concerts située à Tremblay-en-France au pied du RER B station Vert Galant.

Nous proposons une programmation éclectique allant de la Chanson au RAP en passant pas les Musiques du Monde, le Reggae, le Blues et les spectacles musicaux à destination du jeune public.Tremblay-en-France

Métro -> B : Vert Galant (Tremblay-en-France) (Villepinte) (241m)

Bus -> 619642643 : L’Odéon (Tremblay-en-France) (Vaujours) (76m) https://www.lodeonscenejrc.com/



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