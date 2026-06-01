3, 2, 1, Chantez !, Salle Paul Fort Nantes, Nantes

3, 2, 1, Chantez ! Dimanche 28 juin, 19h30 Salle Paul Fort Nantes Loire-Atlantique

10 € / 6 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T19:30:00+02:00 – 2026-06-28T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T19:30:00+02:00 – 2026-06-28T21:00:00+02:00

Des vedettes du disque vinyle échappées de leur chanson d’origine vous donnent rendez-vous pour une soirée musicale complètement déjantée, poétique et onirique.

Ces gloires du 33 tours vont s’affronter sous l’œil de Graham O’Phone, Platine et Diamant les maîtres de cérémonie.

L’heureux gagnant aura la chance de se voir offrir une seconde vie, de figurer dans une nouvelle chanson écrite par un mystérieux auteur.

21 chanteurs accompagnés de musiciens live !

Réservations Hello Asso

Salle Paul Fort Nantes 9 Rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/la-compagnie-nova-vox/evenements/3-2-1-chantez »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/la-compagnie-nova-vox/evenements/3-2-1-chantez »}]

Spectacle musical présenté par les élèves de l’atelier 25/26 de la Compagnie Nova Vox sous la direction artistique et musicale de Vincent Vaccaro. chants musique