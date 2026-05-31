« POLAR / POLAROÏD » de Marion Solange-Malenfant, Cie Losange, Nouveau Studio Théâtre, Nantes

« POLAR / POLAROÏD » de Marion Solange-Malenfant, Cie Losange 24 et 26 juin Nouveau Studio Théâtre Loire-Atlantique

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-24T16:00:00+02:00 – 2026-06-24T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-26T19:00:00+02:00 – 2026-06-26T20:30:00+02:00

| Première sortie de résidence – Théâtre Jeune public (>8ans) |

MER 24 JUIN À 16H & VEN 26 JUIN À 19H – entrée libre

Il y a Elle et Lui. Des scellés sur une porte. Une bande d’enfants. Des polaroïds en pagaille. La vallée de la mort. Des friches industrielles. Des chevreuils. Une course poursuite en voiturette. Et, un grand viking…

Elle et Lui arrivent dans un village à la tombée de la nuit. Ils ne viennent pas souvent. Ils sont étrangers à ce territoire. Ils sont là pour vider un appartement. Rien ne se passe comme prévu. La porte est fracturée. La clé ne fonctionne pas. Ils découvrent des scellées collées sur la porte du voisin.

Plus tard, dans la nuit, des bruits résonnent…

Un groupe rôde dans le jardin. Des enfants, qui laissent tomber derrière eux un Polaroïd. Ce sera le premier d’une longue série.

Elle et Lui se retrouvent alors enquêteurs, sans en avoir les compétences. Désordonnés, ils vont suivre aveuglément les indices laissés volontairement par le groupe d’enfants. Ces enfants ont quelque chose à dire. Ils veulent prendre la parole et donner leur point de vue sur leur village. Ils veulent que ça change et, surtout, ils veulent inventer un autre monde.

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Nouvelle étape de travail qui a pour objectif de mettre en images, en objets et en sons les premiers fragments de POLAR/POLAROÏD. Comment donner vie à ce polar théâtral à destination des plus jeunes ? théâtre jeune public

Marine Bréhin