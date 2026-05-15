Soirée conférence débat : l’hyperphagie boulimique Campus Oniris VetAgroBio Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-01 19:00 – 22:30

Gratuit : oui Sur inscription Inscrivez-vous ici Tout public

AAB Ouest (Association Anorexie Boulimie Ouest), avec le concours du GROS-TCA (Groupe de Réflexion sur l’Obésité, le Surpoids et les Troubles des Conduites Alimentaires), organise une soirée-conférence, le lundi 1er juin de 19h à 22h30, à Nantes, centrée principalement sur le TCA hyperphagie boulimique. Cette soirée s’inscrit dans le cadre de la Journée Mondiale des Troubles des Conduites Alimentaires (TCA).Cette soirée réunira des intervenants spécialisés :• Camille SOLLIER, endocrinologue au CHU, spécialisée en obésité (intervention sur Nantes seulement)• Nathalie BARTH, pair-aidante TCA, comédienne• Flavie BROCHARD, diététicienne, et co-animatrice du GROS-TCA des Pays de la Loire• Juliette MAO, diététicienne, et formée au GROS-TCA• Pierre DALARUN, psychomotricien et psychothérapeute, co-fondateur du GROS-TCA.De nombreux autres praticiens (médecins généralistes ou spécialistes, psychologues, …) seront présents comme tous les ans, et pourront contribuer aux échanges. Face à l’impact majeur des TCA sur le quotidien des familles, ainsi qu’aux nombreuses idées reçues et informations erronées diffusées dans les médias et sur les réseaux sociaux, AAB Ouest souhaite s’inscrire dans la Journée Mondiale des TCA. L’objectif de cet événement est d’apporter des informations fiables et sourcées, de répondre aux questions des familles et des professionnels, et de mieux connaître les dispositifs existants pour accompagner les personnes concernées par la maladie et leur entourage.

Campus Oniris VetAgroBio Nantes 44300

0640429389 https://association-anorexie-boulimie-ouest.com/



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