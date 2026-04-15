INCROYABLE! Vous ne devinerez jamais ce que va faire cette fille à 2min32…, Nouveau Studio Théâtre, Nantes

INCROYABLE! Vous ne devinerez jamais ce que va faire cette fille à 2min32… 15 et 16 mai Nouveau Studio Théâtre Loire-Atlantique

Prix libre (à partir de 8€)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-15T20:57:00+02:00 – 2026-05-15T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-16T20:57:00+02:00 – 2026-05-16T22:30:00+02:00

| DEUX DERNIÈRES DATES POUR BRILLER, PUIS DISPARAÎTRE |

VEN 15 ET SAM 16 MAI – 20H57 – À PARTIR DE 8€

2min30, 2min31, 2min32…

Rien n’échappe à vos yeux. Vous êtes installé.e.s en cercle autour de l’arène. 4 projecteurs de stade, 4 enceintes, l’action au centre. «Incroyable!… » est une écriture physique, musicale et rythmée qui traverse les mondes intérieurs de Sol, Lil’ Torso, Vadim, Lyt et Sysko.

Ils sont tout au bout de la nuit, quelque part au milieu d’un terrain vague, en marge, nulle part. Là, ils rendent les traces du monde qu’ils ont en eux. Là, ils revivent les images réelles ou fictionnelles, à eux ou à d’autres, peu importe. Voici les coups de foudre, le sang qui gicle, les morts épiques, la mémoire qui s’effrite, les limbes des rêves… voici ce qui se glisse derrière leurs paupières, voici ce qui les anime.

Dans ce zapping virtuose, les images se répondent par persistance rétinienne et nous propulsent dans un tourbillon sensitif. Pour nous guider dans ces limbes, les sons et bruitages live accompagnent et illustrent. Un caméraman embarqué suit la performance au plus proche sur un long plan séquence. Il est tantôt oublié, tantôt il devient l’interface par laquelle le spectateur se fait son propre film intérieur.

«Incroyable!… » est un spectacle de 67 minutes incisif et poétique où les corps bruts convoquent des images qui s’entremêlent à l’infini et reflètent nos réalités contemporaines.

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Le spectacle vient prendre une dernière fois le feu des projecteurs et en profite pour penser sa fin avec vous en proposant de nombreux temps forts du 11 au 16 mai.

Retrouvez le programme « incroyable » complet sur notre site !

https://www.nouveaustudiotheatre.com/incroyable

Nouveau Studio Théâtre 5 Rue du Ballet, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0251861306 »}, {« type »: « email », « value »: « resa.nouveaustudiotheatre@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.nouveaustudiotheatre.com/incroyable »}] [{« link »: « https://www.nouveaustudiotheatre.com/incroyable »}]

Création portée par Mélina Despretz-Kokines, artiste invitée par le Collectif Grand Dehors. théâtre physique théâtre en extérieur

©Margaux Martin