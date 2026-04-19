CONFÉRENCE : « MÉMOIRE DE L’ESCLAVAGE, ABOLITIONS ET TRANSCENDANCE. EMPREINTE HISTORIQUE, TRANSMISSIONS CULTURELLES ET VOIES DE DÉPASSEMENT » La Centrale Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-15 19:00 – 20:00

Gratuit : oui Tout public

Conférence pluridisciplinaire accompagnée d’une exposition éphémère d’art contemporain autour de la mémoire de l’esclavage, de ses abolitions et de leurs héritages. Croisant histoire, droits humains, anthropologie, art et spiritualité, cet évènement interroge les transmissions mémorielles et les conditions d’un dépassement collectif, en favorisant dialogue et transmission. Avec la participation de Nicolas de la Casinière, auteur, journaliste, peintre et illustrateur, Peter Lema, coordinateur du Cercle du Marronnage et membre du MIR-CRCH, Stéphane Rennesson, anthropologue chargé de recherche au CNRS, et Chaldi, enseignant de Tantra Yoga.Entrée parking : rue Sœur Emmanuelle Par Le Lotus de l’Ouest. Cet évènement est soutenu par la Fondation pour la mémoire de l’esclavage.

La Centrale Nantes 44200



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