Sandrine Alexi dans Love Inclusive Théâtre de Poche Graslin Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-16 20:00 – 21:30

Gratuit : non Plein tarif à 22 euros – Tarif réduit à 16 euros Tout public – Age maximum : 99

LOVE INCLUSIVELes voix du cœur sont imitables !Comment Chantal Ladesou a-t-elle subjugué son mari ? Quels sont les dessous du mariage selon Blanche Gardin ? Quel est le secret de Carla Bruni pour séduire les hommes de pouvoir ? Saviez-vous que Céline Dion avait été infidèle ? Comment Juliette Armanet pimente-t-elle sa libido ? Les fantasmes de Léa Salamé, Clara Luciani ou Adèle Exarchopoulos sont-ils “Love Inclusive” ? Au cœur de son nouveau show drôle, aiguisé et dans l’air du temps, l’imitatrice Sandrine Alexi décrypte les bonheurs, les surprises et les ravages de la relation amoureuse sous toutes ses formes. A travers ses personnages, elle livre jusqu’au mimétisme une performance vocale, musicale et scénique. “Love Inclusive” célèbre l’amour avec un humour décapant où se mêlent émotions, confidences déjantées et vérités qui font mouche. Depuis les années Guignols et Minikeums, Sandrine dépoussière ses personnages cultes : Carla Bruni, Jane Birkin, Céline Dion, Roselyne Bachelot, Catherine Deneuve, Chantal Ladesou, Sophie Davant, France Gall, Véronique Sanson, Cristina Cordula, Elie Kakou, Dalida, Marine le Pen, Mylène Farmer… etc. En 2026, l’imitatrice met son expérience et sa technicité au service de nouvelles voix originales dont Léa Salamé, Blanche Gardin, Zaho de Zagazan, Angèle, Clara Luciani, Anne Roumanoff, Adèle Exarchopoulos, Juliette Armanet et tant d’autres femmes inspirantes !

Théâtre de Poche Graslin Nantes 44003

