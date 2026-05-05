Rêves de Cirque : Imaginarium, Parc des Expositions de la Beaujoire, Nantes

Rêves de Cirque : Imaginarium 14 – 17 mai Parc des Expositions de la Beaujoire Loire-Atlantique

8 € à 50 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-14T14:30:00+02:00 – 2026-05-14T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-17T16:30:00+02:00 – 2026-05-17T18:30:00+02:00

Avec une troupe d’artistes talentueux, « Rêves de Cirque » vous transportera dans un univers féerique. Des jongleurs aux acrobates, en passant par des clowns hilarants et les prodigieux trapézistes, chaque numéro est soigneusement conçu pour captiver petits et grands. Ce spectacle ne se limite pas à des performances époustouflantes, il raconte une histoire touchante et poétique.

La compagnie Rêves de Cirque dévoile une innovation spectaculaire : un éléphant animatronique de taille réelle. Cette création unique promet d’apporter une touche de magie, d’émerveillement et de fantastique au monde du cirque et au nouveau spectacle de Rêves de Cirque, « Imaginarium ». Conçu par une équipe d’experts en ingénierie et en art du spectacle, cet éléphant animatronique est le fruit de plusieurs années de travail. Mesurant 3,60 mètres de hauteur pour un poids dépassant 1 tonne, il est capable de se déplacer, de réagir aux performances des artistes et d’interagir avec le public, offrant une expérience immersive sans précédent.

Durée : 2 x 45 min. avec un entracte

Représentations du 14 au 17 mai 2026

Parc des Expositions de la Beaujoire 2B Rue des Pays de la Loire, Nantes Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.reves-de-cirque.com/ »}]

Un univers féérique