« Mémoire et création », ateliers artistiques avec Camille Bleu Valentin, Fonds Documentaire Tissé Métisse, Nantes
« Mémoire et création », ateliers artistiques avec Camille Bleu Valentin, Fonds Documentaire Tissé Métisse, Nantes samedi 30 mai 2026.
« Mémoire et création », ateliers artistiques avec Camille Bleu Valentin Samedi 30 mai, 15h00 Fonds Documentaire Tissé Métisse Loire-Atlantique
Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T15:00:00+02:00 – 2026-05-30T16:30:00+02:00
Fin : 2026-05-30T15:00:00+02:00 – 2026-05-30T16:30:00+02:00
En résonance avec l’exposition « Libres ! Vies et combats contre l’esclavage », des ateliers de pratiques artistiques seront menés par Camille Bleu Valentin, artiste plasticienne. Ces ateliers proposent une approche de la sérigraphie, autour des indiennes de traie et de l’héritage contemporain de l’histoire de l’esclavage et de la colonisation.
Ces ateliers seront suivis d’un goûter à partager.
Fonds Documentaire Tissé Métisse 2Bis Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 74 75 13 »}]
Ateliers de pratiques artistiques menés par Camille Bleu Valentin atelier créatif sérigraphie
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Portes ouvertes de la Maison de la tranquillité publique de Nantes Maison de la Tranquillité Publique Nantes 14 avril 2026
- Le grand bazar à histoires Fabrique à Impros (La) Nantes 14 avril 2026
- Le Petit Prince – d’Antoine de Saint-Exupéry Théâtre de Jeanne Nantes 14 avril 2026
- Musée des Sapeurs Pompiers – Atelier enfants (8 à 14 ans) Musée des Sapeurs Pompiers Nantes 14 avril 2026
- Nantes Accoord Games Week 2026 Maison de quartier de l’Ile de Nantes Nantes 14 avril 2026