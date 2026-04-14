L’architecture est dans les histoires, parce que l’architecture est dans le monde, Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire, Nantes

L’architecture est dans les histoires, parce que l’architecture est dans le monde 22 avril – 12 juin Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire Loire-Atlantique

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-12T14:00:00+02:00 – 2026-06-12T18:00:00+02:00

L’architecture est dans les histoires, parce que l’architecture est dans le monde est une exposition qui vise à familiariser la jeunesse avec l’architecture et les paysages.

Imaginée et conçue par Loïc Boyer, spécialiste de l’album pour enfants et designer, l’exposition sensibilise un public familial à l’architecture à travers le livre et l’illustration.

À partir de onze archétypes architecturaux, cette exposition présente les usages et les paysages que ces constructions induisent.

Cela se fait d’une part à travers un court texte didactique et une ou plusieurs illustrations d’autre part.

Ces images sont tirées de livres illustrés par des artistes issus d’époques comme de continents différents et ont tous déjà été publiés en français.

La richesse des images sélectionnées permet au public de reconnaître l’artefact présenté sur le panneau, mais permet également une ouverture vers un imaginaire et une esthétique forts.

La présence des livres en question au sein de l’exposition permet au public, parallèlement ou postérieurement à la visite, de retrouver l’histoire de laquelle l’illustration a été extraite et ainsi d’approfondir sa compréhension du rôle de l’architecture dans le monde.

Cette exposition a été produite par la Maison de l’Architecture et des Paysages Centre — Val de Loire, sous la direction de Elke Mittmann

Commissariat d’exposition, rédaction et design graphique : Loïc Boyer

Chargées de projet et de communication Federica Cacco & Cléo Quernez

La Maison de l’Architecture et des Paysages Centre — Val de Loire et Loïc Boyer remercient chaleureusement les illustrateurs·ices prêteurs·es de l’exposition : Elodie Bouedec, Sarah Cheveau, Laurent Cilluffo, Sybille Delacroix, Icinori, Mickaël Jourdan, Aleksandra Mizielińska & Daniel Mizieliński, Cheyenne Olivier et Lionel Serre, ainsi que les maisons d’édition La Partie et MeMo, et enfin (et surtout) Natsuko Kida.

Cette itinérance est rendue possible grâce au Réseau des maisons de l’architecture qui fédère les 35 Maisons de l’architecture présentent sur le territoire métropolitain et outre-mer.

Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire 28 rue fouré 44000 Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire 0634521143 http://ma-paysdelaloire.com https://www.instagram.com/ma_pdl/?hl=fr;https://www.facebook.com/Maisondelarchitecturedespaysdelaloire Centre culturel d’architecture, la Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire est une plateforme collaborative de recherche, de créativité et d’action, adossée aux acteurs et aux dynamiques transversales de son territoire, autour de deux échelles, celle du paysage urbain/naturel et de l’architecture.

Implantée à Nantes mais opérante sur l’ensemble du territoire régional, elle s’affirme dans sa dimension de ressources, de réflexions, de diffusion et d’actions, afin d’apporter une contribution utile à la définition de l’architecture, du paysage et de l’urbanisme comme des activités d’intérêt public.

La Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire anime un espace situé rue Fouré, quartier Madeleine Champs-de-Mars.

Une sélection d’ouvrages autour de l’architecture, du paysage, de l’urbanisme et des territoires est disponible à la vente.

En partenariat avec la librairie Coiffard

L’architecture et le paysage à travers les albums jeunesse architecture paysage

Loïc BOYER