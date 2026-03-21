Stage Théâtre et/ou arts plastiques Maison de quartier La Mano Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-15 10:00 – 16:00

Gratuit : non 3 journées complètes: 55€ / 30€ tarif réduit (Bénéficiaire carte blanche) 3 demi-journées: 35€ / 20€ tarif réduit (Bénéficiaire carte blanche) + 5€ d’adhésion à l’association obligatoire. Places limitées sur inscriptionou au 09 51 33 63 79nantes@paqlalune.fr Jeune Public – Age minimum : 7 et Age maximum : 10

Tu cherches une activité théâtre et/ou arts plastiques pendant les vacances?Programme:le matin de 10h à 12h30Théâtre avec des jeux de voix,avec le corps et improvisationautour des stéréotypes de genrel’aprés-midi de 13h30 à 16hArts plastiques avec création de masques et de livre méli-méloPossibilité de faire l’un ou l’autre ou les deux et de déjeuner sur place le midi (à prevoir pique nique)Restitution Jeudi 16 avril à 16hMediathèque luce Courville1 rue Eugène Thomas44300 Nantes

Maison de quartier La Mano Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 61 80 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E4551-maison-de-quartier-la-mano MQ-LaMano@mairie-nantes.fr 09 51 33 63 79 https://www.helloasso.com/associations/paq-la-lune/evenements/stage-theatre-et-ou-arts-plastiques-avril-2026-1



Afficher la carte du lieu Maison de quartier La Mano et trouvez le meilleur itinéraire

