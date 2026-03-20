Stage de théâtre Livres en scène Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-14 10:00 – 12:00

Gratuit : non plein : 70 € / réduit 65€ Plein : 70 €Réduit : 65€ ( fratrie)billeterie : https://www.helloasso.com/associations/atelier-du-livre-qui-reve/adhesions/livres-en-scene-stage-de-theatre-a-vril-2026 Jeune Public – Age minimum : 5 et Age maximum : 10

Autour des « Livres en scène » (livres jeunesse adaptés pour la scène pour les enfants), la compagnie propose aux enfants de vivre une expérience de création avec les comédiens.POUR SAUTER À PIEDS JOINTS DANS LE MONDE DU THÉÂTREPendant 4 jours, la compagnie s’installe au Ciné-Théâtre Bonne Garde, avec ses malles remplies d’histoires, ses décors et ses costumes.stage du Lundi au Jeudi de 10h à 12h

Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200

02 51 83 66 71 https://www.cinemalebonnegarde.com 0240827038 http://www.atelierdulivrequireve.fr



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