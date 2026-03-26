Le droit, la justice… et moi ? – 3e édition Maison de quartier des Dervallières Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-13 09:00 – 17:30

Gratuit : oui Adulte, Etudiant

« Le droit, la justice… et moi ? » est une semaine organisée par la Ville de Nantes, l’Accoord, Optima, CDAD 44, les 2 Rives et l’ADPS. C’est l’occasion pour les habitants d’aborder les sujets de droit et de justice, mais également de traiter des thématiques telles que l’accès au droit, la discrimination… Des ateliers de sensibilisation, des expositions, des témoignages, des visites, …. vous seront proposés.Programme :Lundi 13 avril : 13h30-17h : Visite du tribunal judiciaire et audience correctionnelle. À partir de 13 ans I sur inscriptionMardi 14 avril : 10h-12h : Atelier lutte contre les discriminations I Pour tous. Animé par un représentant du défenseur des droits et un avocat.10h-12h30 : Visite de la Maison de la Tranquillité Publique I Pour tous, sur inscription. Découverte des acteurs et des dispositifs existants avec la Police Municipale,les Médiateurs de quartier, France victimes 44, les Défenseurs des droits et les Conciliateurs de justice.14h-16h : Expos « 9-13 Moi jeune citoyen» et « 13-18 Questions de Justice». Pour tous. Animées par le dispositif de Médiateurs de Quartier en association avec un avocat en droit des mineurs suivi d’un goûterMercredi 15 avril : Intervention de l’association Mur’Mures.10h-12h : Témoignages et immersion dans une cellule mobile I À partir de 14 ans, sur inscription14h-17h30 : Ateliers interactif et jeux de rôles sur différentes thématiques I À partir de 14 ans, sur inscription. Atelier participatif pour s’exprimer face à des questions liées à la prison, la réinsertion et le trafic – Comment dire non ?À travers des jeux de rôle et des mises en situation concrètes – Comment répondre à une incivilité ? Basé sur des scénarios de la vie couranteLe mur des fausses croyances : une vingtaine d’affirmations sur la prison, la justice, le trafic, ou la réinsertion…18h-19h : Moment musical et convivial I Pour tousJeudi 16 avril :10h-12h : Atelier autour de la réalité carcérale I À partir de 13 ans, Animé par le collectif prison 4414h-16h30 : « Forum des métiers et forum associatif, axé sur le Droit et la Justice » I Pour tous19h-21h : Ciné débat I Pour tous, autour de différents extraits de films sur la thématique de la Justice. Présence d’une réalisatrice de film, du collectif prison 44 et autres associations ressourcesVendredi 17 avril : 13h30-17h30 : Visite du Tribunal Judiciaire de Nantes et audience correctionnelle, à partir de 13 ans I sur inscription

Maison de quartier des Dervallières Dervallières – Zola Nantes 44100

02 40 46 02 17 https://www.accoord.fr/nc_centre/m-q-des-dervallieres/ dervallieres@accoord.fr



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