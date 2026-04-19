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CONFÉRENCE : « LA TRAITE TRANSATLANTIQUE DANS NOS RUES ? TRACES URBAINES, POLITIQUES MÉMORIELLES ET ENJEUX CONTEMPORAINS » École nationale supérieure d’architecture Nantes

CONFÉRENCE : « LA TRAITE TRANSATLANTIQUE DANS NOS RUES ? TRACES URBAINES, POLITIQUES MÉMORIELLES ET ENJEUX CONTEMPORAINS » École nationale supérieure d’architecture Nantes

CONFÉRENCE : « LA TRAITE TRANSATLANTIQUE DANS NOS RUES ? TRACES URBAINES, POLITIQUES MÉMORIELLES ET ENJEUX CONTEMPORAINS » École nationale supérieure d’architecture Nantes mardi 26 mai 2026.

Lieu : École nationale supérieure d’architecture

Adresse : 6 quai François Mitterrand, Nantes

Ville : 44262 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 26 mai 2026

Fin : mardi 26 mai 2026

Heure de début : 18:00

Tarif : Inscription obligatoire

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-26 18:00 – 19:00
Gratuit : oui Inscription obligatoire Tout public 

Cette conférence propose une analyse des traces de la traite et de l’esclavage dans l’espace public nantais. À travers une approche croisant histoire, architecture et urbanisme, elle invite les participants à comprendre comment cette mémoire s’inscrit matériellement, symboliquement et politiquement dans la ville. Elle met également en perspective les politiques mémorielles nantaises avec celles d’autres villes portuaires, afin d’interroger les choix de reconnaissance, de valorisation et de transmission.Par l’ARDEPA

École nationale supérieure d’architecture Nantes 44262


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