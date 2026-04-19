CONFÉRENCE : « LA TRAITE TRANSATLANTIQUE DANS NOS RUES ? TRACES URBAINES, POLITIQUES MÉMORIELLES ET ENJEUX CONTEMPORAINS » École nationale supérieure d’architecture Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-26 18:00 – 19:00

Gratuit : oui Inscription obligatoire Tout public

Cette conférence propose une analyse des traces de la traite et de l’esclavage dans l’espace public nantais. À travers une approche croisant histoire, architecture et urbanisme, elle invite les participants à comprendre comment cette mémoire s’inscrit matériellement, symboliquement et politiquement dans la ville. Elle met également en perspective les politiques mémorielles nantaises avec celles d’autres villes portuaires, afin d’interroger les choix de reconnaissance, de valorisation et de transmission.Par l’ARDEPA

École nationale supérieure d’architecture Nantes 44262



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