Bal Forro au Magmaa Magmaa Food Hall Nantes
Bal Forro au Magmaa Magmaa Food Hall Nantes mardi 26 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-26 19:30 –
Gratuit : oui Tout public
Mardi 26 mai 2026, soirée Forró au Magmaa, le Food Hall derrière le Palais de Justice de Nantes, sur l’Ile de Nantes.Initiation à 19h30. Bal à partir de 20h30.Restauration possible sur place.Événement gratuit organisé par l’association Brasil No Pé.
Magmaa Food Hall Île de Nantes Nantes 44200
https://www.facebook.com/brasilnope44/?locale=fr_FR
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