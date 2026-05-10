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Bal Forro au Magmaa Magmaa Food Hall Nantes

Bal Forro au Magmaa Magmaa Food Hall Nantes

Bal Forro au Magmaa Magmaa Food Hall Nantes mardi 26 mai 2026.

Lieu : Magmaa Food Hall

Adresse : 15 rue la Nouë Bras de Fer

Ville : 44200 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 26 mai 2026

Fin : mardi 26 mai 2026

Heure de début : 19:30

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-26 19:30 –
Gratuit : oui  Tout public 

Mardi 26 mai 2026, soirée Forró au Magmaa, le Food Hall derrière le Palais de Justice de Nantes, sur l’Ile de Nantes.Initiation à 19h30. Bal à partir de 20h30.Restauration possible sur place.Événement gratuit organisé par l’association Brasil No Pé.

Magmaa Food Hall Île de Nantes Nantes 44200
https://www.facebook.com/brasilnope44/?locale=fr_FR


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