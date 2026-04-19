Exposition – Festival Printemps Coréen Cosmopolis Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-23 14:00 – 18:00

Gratuit : non

Le Festival dédiée à la culture coréenne revient 6 au 31 mai à Nantes. Au programme à Cosmopolis du 8 au 31 mai, un exposition en collaboration avec le musée de la teinture naturelle de Naju, des concerts, rencontres, ciné-concerts, un spectacle de danse et des ateliers.Le 13e Festival du Printemps Coréen, en célébrant le 140e anniversaire des relations diplomatiques entre la Corée et la France en 2026, place l’humain au coeur de l’art sous le thème « Ensemble, Différents ».Centre de la culture antique coréenne, Naju a développé, depuis l’Antiquité, une culture du textile, de la soie et de la teinture naturelle. Située dans une plaine le long du fleuve Yeongsan, Naju bénéficie d’une eau abondante, d’un sol fertile et d’un climat chaud, des conditions idéales qui ont favorisé le développement de l’industrie textile et de la teinture naturelle depuis les temps anciens. Dans cette ville, la teinture traditionnelle naturelle est préservée et développée grâce aux maîtres artisans tels que feu Yoon Byeong-un et Jeong Gwan-chae, qui transmettent les techniques traditionnelles de teinture à l’indigo. Le musée de la Teinture naturelle de Naju, en bordure du fleuve Yeongsan, joue un rôle essentiel dans la diffusion et l’industrialisation de la teinture naturelle. Il propose des expositions d’oeuvres, des expériences pratiques, des formations, des recherches et un soutien à l’industrialisation de cette technique artisanale. Consulter le programme du Festival Printemps Coréen à Cosmopolis : https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/festival-printemps-coreen/ Consulter le programme complet du Festival Printemps Coréen : https://www.printempscoreen.com/

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr



Afficher la carte du lieu Cosmopolis et trouvez le meilleur itinéraire

