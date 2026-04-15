PARCOURS DE VISITE MÉMORIEL, Maison des Habitants et du Citoyen, Nantes

PARCOURS DE VISITE MÉMORIEL Dimanche 10 mai, 18h00 Maison des Habitants et du Citoyen Loire-Atlantique

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-10T18:00:00+02:00 – 2026-05-10T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-10T18:00:00+02:00 – 2026-05-10T19:00:00+02:00

L’association propose une visite guidée des salles du Château des ducs de Bretagne dédiées à la période de la traite et de l’esclavage puis du Mémorial, animée par Françoise de Cossette, guide-conférencière. À la suite de la visite, une performance de danse traditionnelle Ashanti se tiendra sur l’esplanade du Mémorial.

L’Association des Bénévoles d’Afrique vous invite ensuite à une soirée d’échanges autour de la projection d’un documentaire sur l’abolition de l’esclavage, de performances artistiques et d’un repas convivial à la Maison des Habitants et du Citoyen de Bellevue.

En présence de Dr. Franck Amoakohene, ministre de la région Ashanti au Ghana, et de sa délégation.

Par les Bénévoles d’Afrique

Maison des Habitants et du Citoyen 1 Sq. des Lauriers – Michelle Palas, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 51 30 28 24 »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 49 69 62 87 »}]

10 mai 2026 10mai2026

Archives Nationales d’Outre-Mer / Vupar / Ville de Nantes