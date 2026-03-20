Visite théâtralisée du cimetière de la Bouteillerie : « L’histoire de Nantaises oubliées » Cimetière de la Bouteillerie Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-11 17:00 –

Gratuit : oui Sur inscription Tout public

Au travers d’une visite scénarisée et interactive, vous découvrirez des portraits de femmes qui ont vécus ces trois derniers siècles, inhumées au cimetière de la Bouteillerie. Leur histoire mérite d’être connue et met en lumière l’évolution des droits des femmes. Visite organisée par Coézi et Egaliki

Cimetière de la Bouteillerie Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 37 54 18 https://www.billetweb.fr/l-histoire-de-nantaises-oubliees-au-cimetiere-de-la-bouteillerie



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