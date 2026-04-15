« Sur les rives du Dniepr, Kiev. Chronique historique et artistique de la capitale de l’Ukraine » – Conférence par Thierry PIEL, Amphi 400 V.Ferré – Faculté de Pharmacie, Nantes
« Sur les rives du Dniepr, Kiev. Chronique historique et artistique de la capitale de l’Ukraine » – Conférence par Thierry PIEL, Amphi 400 V.Ferré – Faculté de Pharmacie, Nantes lundi 4 mai 2026.
« Sur les rives du Dniepr, Kiev. Chronique historique et artistique de la capitale de l’Ukraine » – Conférence par Thierry PIEL Lundi 4 mai, 14h30 Amphi 400 V.Ferré – Faculté de Pharmacie Loire-Atlantique
Gratuit pour les étudiants, adhérents à l’UP (sur présentation de la carte 2025-2026), Carte Blanche, personnels de Nantes Université et scolaires. 8€ tout public
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-04T14:30:00+02:00 – 2026-05-04T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-04T14:30:00+02:00 – 2026-05-04T16:00:00+02:00
Plus d’infos à venir
Thierry Piel__, est maître de conférence en histoire ancienne et agrégé d’histoire à Nantes Université.
Amphi 400 V.Ferré – Faculté de Pharmacie 9 rue Bias 44000 Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.univ-nantes.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « univ-perm@univ-nantes.fr »}]
Conférence de l’Université permanente conférence Ukraine
Photo de Andrew Solok sur Unsplash
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