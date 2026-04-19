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Être parent à l’heure du numérique Maison de quartier des Confluences Nantes

Être parent à l’heure du numérique Maison de quartier des Confluences Nantes

Être parent à l’heure du numérique Maison de quartier des Confluences Nantes lundi 4 mai 2026.

Lieu : Maison de quartier des Confluences

Adresse : 4 Place du Muguet Nantais

Ville : 44200 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : lundi 4 mai 2026

Fin : lundi 4 mai 2026

Heure de début : 00:30

Tarif : selon QF et gratuité sous conditions Gratuité* sous certaines conditionsRenseignements : SMS 06 62 68 98 44ou parentalite@lelieuutile.com

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-04 00:30 – 01:00
Gratuit : non selon QF et gratuité sous conditions Gratuité* sous certaines conditionsRenseignements : SMS 06 62 68 98 44ou parentalite@lelieuutile.com Adulte 

Déroulé :Introduction au thème de l’atelier et prise de contactPrésentation de ressources en éducation aux médias et à l’information (EMI)Cas concrets : partage d’expériences vécues par les parentsDes repères (durées, horaires, ..)Exercice de prise de conscience sur les gestion des temps d’écran

Maison de quartier des Confluences Nantes Sud Nantes 44200
02 40 41 59 65 MQ-Confluences@mairie-nantes.fr https://www.helloasso.com/associations/le-lieu-utile/evenements/ateliers-parentalite-numerique-2


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