La Halqa (cercle conteur) Plan B – Tram arrêt Lauriers Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-04 17:30 – 19:00

Gratuit : oui Entrée libre Pas besoin de s’inscrire: venez comme vous êtes! Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public

L’art du conteur est un art de la parole mais aussi de la relation.Avec les cercles conteurs, on sort du spectacle pour entrer sans un espace de partage: partager des histoires, des chansons, des poèmes tranquillement, pour le plaisir d’être ensemble…partager aussi deux trois trucs à grignotter ensemble.On peut venir pour ecouter seulement, pour entendre des histoires et les laisser infuser en soi, on peut s’essayer à prendre la parole, raconter à son tour.Et chemin faisant, on entre dans le grand repertoire des histoires de l’humanité…

Plan B – Tram arrêt Lauriers Nantes 44100



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