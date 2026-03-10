Anatoms Sonores – Exposition de Zabo Chabiland Galerie RDV Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-11 14:00 – 19:00

Gratuit : oui Tout public

La série « Anatoms Sonores » fusionne photographie et son dans une démarche expérimentale. Inspirée des disques soviétiques gravés sur des radiographies, l’artiste détourne le film radiographique comme support visuel et sonore. Les œuvres exposées prolongent ses recherches sur les tirages analogiques et les performances sonores. La pièce Microsillons X utilise les vibrations d’une feuille radiographique amplifiée et enregistrée sur ce même support. La fragilité du matériau transforme chaque écoute, faisant évoluer l’œuvre au fil du temps. Exposition du 14 mars au 2 mai 2026 : du mercredi au samedi de 14h à 19h et sur rendez-vous Vernissage de l’exposition avec une performance de Zabo Chabiland le vendredi 13 mars 2026 à 18h. Rencontre avec l’artiste le samedi 11 avril 2026 de 15h à 18h.

Galerie RDV Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 69 62 35 http://galerierdv.com contact@galerierdv.com 0240696235 https://galerierdv.com/



Afficher la carte du lieu Galerie RDV et trouvez le meilleur itinéraire

