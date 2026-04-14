« Les défis scientifiques de l’éolien en mer »- Conférence par Sandrine AUBRUN Mercredi 29 avril, 14h30 Amphi Kerneis (Fac de Médecine) Loire-Atlantique

Gratuit pour les étudiants, adhérents à l’UP (sur présentation de la carte 2025-2026), Carte Blanche, personnels de Nantes Université et scolaires. 8€ tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T14:30:00+02:00 – 2026-04-29T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-29T14:30:00+02:00 – 2026-04-29T16:00:00+02:00

Plus d’infos à venir

Sandrine Aubrun est professeure des universités à l’École Centrale de Nantes depuis le 1 septembre 2017. Avant cela, elle a exercé comme maître de conférences à l’Université d’Orléans (2004‑2017) et a dirigé l’équipe Ecoulements et Systèmes Aérodynamiques (ESA) au laboratoire PRISME (2012‑2017)

Amphi Kerneis (Fac de Médecine) 1 rue Bias, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.univ-nantes.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « univ-perm@univ-nantes.fr »}]

Conférence de l’Université permanente conférence éolien offshore

Photo de Nicholas Doherty sur Unsplash