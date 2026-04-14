Atelier interactif : La langue française est-elle sexiste ?, Le Grand Bain, Nantes

Atelier interactif : La langue française est-elle sexiste ? Mercredi 29 avril, 18h30 Le Grand Bain Loire-Atlantique

prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T18:30:00+02:00 – 2026-04-29T20:30:00+02:00

Fin : 2026-04-29T18:30:00+02:00 – 2026-04-29T20:30:00+02:00

Notre langue reflète-t-elle des inégalités ou les crée-t-elle ?

Comment dépasser les limites et les pièges de la langue pour mieux refléter une société plus égalitaire ?

Dans cet atelier participatif, nous vous proposons d’explorer les origines historiques et les enjeux contemporains de ces questions.

À travers des exemples concrets, des débats et des exercices pratiques, vous aurez l’occasion d’interroger la place du genre dans la langue, d’imaginer des alternatives inclusives et de réfléchir à l’évolution possible du français.

Le Grand Bain 20 Allée de la Maison Rouge Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0652632468 »}, {« type »: « email », « value »: « valerie.roussille@via-sinfonia.fr »}]

Et si la façon dont nous parlons et écrivons influençait notre perception du monde, et notamment du masculin et du féminin ? sexisme féminisme