Atelier interactif : La langue française est-elle sexiste ?, Le Grand Bain, Nantes
Atelier interactif : La langue française est-elle sexiste ?, Le Grand Bain, Nantes mercredi 29 avril 2026.
Atelier interactif : La langue française est-elle sexiste ? Mercredi 29 avril, 18h30 Le Grand Bain Loire-Atlantique
prix libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-29T18:30:00+02:00 – 2026-04-29T20:30:00+02:00
Fin : 2026-04-29T18:30:00+02:00 – 2026-04-29T20:30:00+02:00
Notre langue reflète-t-elle des inégalités ou les crée-t-elle ?
Comment dépasser les limites et les pièges de la langue pour mieux refléter une société plus égalitaire ?
Dans cet atelier participatif, nous vous proposons d’explorer les origines historiques et les enjeux contemporains de ces questions.
À travers des exemples concrets, des débats et des exercices pratiques, vous aurez l’occasion d’interroger la place du genre dans la langue, d’imaginer des alternatives inclusives et de réfléchir à l’évolution possible du français.
Le Grand Bain 20 Allée de la Maison Rouge Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0652632468 »}, {« type »: « email », « value »: « valerie.roussille@via-sinfonia.fr »}]
Et si la façon dont nous parlons et écrivons influençait notre perception du monde, et notamment du masculin et du féminin ? sexisme féminisme
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