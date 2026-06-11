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Balade « Le Breil fait son cinéma : balade historique au cœur du quartier » Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes

Balade « Le Breil fait son cinéma : balade historique au cœur du quartier » Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes

Balade « Le Breil fait son cinéma : balade historique au cœur du quartier » Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes lundi 20 juillet 2026.

Lieu : Direction du patrimoine et de l'archéologie

Adresse : 13 rue de Briord 44000 Nantes

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : lundi 20 juillet 2026

Fin : lundi 20 juillet 2026

Heure de début : 10:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-20 10:00 – 12:00
Gratuit : oui  Adulte, Senior 

Plongez dans l’histoire du Breil, de ses origines rurales aux grands ensembles qui ont façonné son visage. Une déambulation ludique ponctuée de références au cinéma, pour découvrir comment le 7e art s’est invité dans les rues du quartier. Visite proposée par Sandrine Lesage, guide-conférencière de L’Odyssée Curieuse.Jauge limitéeInscription obligatoire sur Nantes Patrimonia ou au 07 64 51 66 75 à partir du mardi 16 juin (inscription au téléphone possible uniquement du lundi au vendredi hors jours fériés)Durée estimée : 2h pour 2,5 km

Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes 44000
07 64 51 66 75 https://my.weezevent.com/balade-le-breil-fait-son-cinema-balade-historique-au-cur-du-quartier-1


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