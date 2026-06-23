Balade « Aristide Briand, la loi, le temple et l’église » Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes lundi 27 juillet 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-27 10:00 – 11:30

Gratuit : oui Adulte, Senior

À l’occasion des 120 ans de la crise des Inventaires de 1906 qui a suivi la loi de séparation de l’Église et de l’État, venez découvrir la statue d’Aristide Briand, père fondateur de la loi et visiter le temple protestant et l’église Saint-Similien. C’est l’occasion d’en savoir plus sur les relations entre les collectivités et les associations cultuelles. Visite proposée par Cédric Rio, chargé de mission Laïcité, Elven Pogu de la Direction du patrimoine et de l’archéologie et l’Église Protestante Unie de Loire-Atlantique.Jauge limitéeInscription obligatoire sur Nantes Patrimonia ou au 07 64 51 66 75 (inscription au téléphone possible uniquement du lundi au vendredi hors jours fériés)Durée estimée : 1h30 pour 1 km

Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes 44000

07 64 51 66 75 https://my.weezevent.com/balade-aristide-briand-la-loi-le-temple-et-leglise



Afficher la carte du lieu Direction du patrimoine et de l’archéologie et trouvez le meilleur itinéraire

