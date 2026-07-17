MATINÉE BIEN-ÊTRE, Le Ripaillon, Nantes
samedi 18 juillet 2026 · Le Ripaillon · Nantes
Informations pratiques
MATINÉE BIEN-ÊTRE Samedi 18 juillet, 10h30 Le Ripaillon Loire-Atlantique
GRATUIT
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-18T10:30:00+02:00 – 2026-07-18T13:30:00+02:00
Fin : 2026-07-18T10:30:00+02:00 – 2026-07-18T13:30:00+02:00
Deux apprenantes des cours de français de notre association vous invitent à deux temps pour prendre soin de vous en bonne compagnie !
♀️ À 10h30, Saleth vous proposera de vous mettre en mouvement à travers des exercices légers et en musique, que vous pourrez refaire à la maison !
Pour adultes et enfants.
De 11h30 à 13h30, Aynura sublimera vos ongles ! ✨
Attention, il ne s’agit pas d’une manucure complète mais de décoration sur vos ongles naturels.
Il y aura un espace jeux aménagé pour vos enfants de tous âges (jouets, dïnette, baby-foot, jeux de société, etc.).
☕ Thé, café et boisson fraîche à disposition.
Samedi 18 juillet
Au Ripaillon – 31 Rue Esnoul des Châtelets – 44200 – Nantes
Tram 2 ou 3 arrêt « Pirmil »
GRATUIT
Pas besoin de vous inscrire ! Invitez vos ami·es !
Association Afapé
Le Ripaillon 31 Rue Esnoul des Châtelets, 44200 Nantes Nantes 44200 Nantes Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 56 66 31 38 »}]
Deux apprenantes des cours de français de notre association vous invitent à deux temps pour prendre soin de vous en bonne compagnie !
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