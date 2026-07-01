FESTIVAL LA BELLE STATION D’ÉTÉ – soirée 2, Station Bottière, Nantes

Informations pratiques

FESTIVAL LA BELLE STATION D’ÉTÉ – soirée 2 Vendredi 17 juillet, 20h00 Station Bottière Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-17T20:00:00+02:00 – 2026-07-17T22:30:00+02:00

Fin : 2026-07-17T20:00:00+02:00 – 2026-07-17T22:30:00+02:00

AU CHOIX

Gorky, jongleur vagabond, jongle depuis plus de 20 ans.

ou « de notre capacité à accueillir l’autre »

Station Bottière Allée Nicole-Reine Lepaute, Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire

une soirée avec 1 conteur, ou 1 comédien, ou 1 jongleur, ou tout cela, ou bien autre … fête ensemble