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FESTIVAL LA BELLE STATION D’ÉTÉ – soirée 2, Station Bottière, Nantes

vendredi 17 juillet 2026 · Station Bottière · Nantes

FESTIVAL LA BELLE STATION D’ÉTÉ – soirée 2, Station Bottière, Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Lieu
Station Bottière
Adresse
Allée Nicole-Reine Lepaute, Nantes
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique

FESTIVAL LA BELLE STATION D’ÉTÉ – soirée 2 Vendredi 17 juillet, 20h00 Station Bottière Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-17T20:00:00+02:00 – 2026-07-17T22:30:00+02:00
Fin : 2026-07-17T20:00:00+02:00 – 2026-07-17T22:30:00+02:00

AU CHOIX
Gorky, jongleur vagabond, jongle depuis plus de 20 ans.
ou « de notre capacité à accueillir l’autre »

Station Bottière Allée Nicole-Reine Lepaute, Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire
une soirée avec 1 conteur, ou 1 comédien, ou 1 jongleur, ou tout cela, ou bien autre … fête ensemble

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