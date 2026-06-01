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Animation au jardin partagé du Colibri, avec ECOS, Jardin Cueillette du Colibri, Nantes

Animation au jardin partagé du Colibri, avec ECOS, Jardin Cueillette du Colibri, Nantes

Animation au jardin partagé du Colibri, avec ECOS, Jardin Cueillette du Colibri, Nantes mercredi 1 juillet 2026.

Lieu : Jardin Cueillette du Colibri

Adresse : 3 rue de valenciennes, nantes

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : mercredi 19 août 2026

Animation au jardin partagé du Colibri, avec ECOS 1 juillet et 19 août Jardin Cueillette du Colibri Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-01T14:30:00+02:00 – 2026-07-01T16:30:00+02:00
Fin : 2026-08-19T14:30:00+02:00 – 2026-08-19T16:30:00+02:00

Rendez-vous au jardin partagé cueillette du Colibri, au 3 rue de Valenciennes au cœur de l’îlot d’habitation, pour des séances autour du jardinage au naturel et des aromatiques !
Nous nous retrouvons 1 fois par mois, les mercredis de 14h30 à 16h30. N’hésitez pas à contacter l’association pour en savoir plus en amont de chaque atelier.
Pour cet été
1 juillet 14h30 à 16h30 : entretien et découverte aromatique
19 août 14h30 à 16h30 : entretien et découverte aromatique
Ce jardin cueillette est à l’initiative de Nantes Métropole Habitat
Contact : Liam
02 53 78 22 38

Jardin Cueillette du Colibri 3 rue de valenciennes, nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0253782238 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@ecosnantes.org »}]
Venez jardiner près de chez vous, découvrir les fleurs et aromatiques, et surtout venez discuter avec d’autres habitant.e.s ! jardin aromatique

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