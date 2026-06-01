Animation au jardin partagé du Colibri, avec ECOS, Jardin Cueillette du Colibri, Nantes

Animation au jardin partagé du Colibri, avec ECOS 1 juillet et 19 août Jardin Cueillette du Colibri Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-01T14:30:00+02:00 – 2026-07-01T16:30:00+02:00

Fin : 2026-08-19T14:30:00+02:00 – 2026-08-19T16:30:00+02:00

Rendez-vous au jardin partagé cueillette du Colibri, au 3 rue de Valenciennes au cœur de l’îlot d’habitation, pour des séances autour du jardinage au naturel et des aromatiques !

Nous nous retrouvons 1 fois par mois, les mercredis de 14h30 à 16h30. N’hésitez pas à contacter l’association pour en savoir plus en amont de chaque atelier.

Pour cet été

1 juillet 14h30 à 16h30 : entretien et découverte aromatique

19 août 14h30 à 16h30 : entretien et découverte aromatique

Ce jardin cueillette est à l’initiative de Nantes Métropole Habitat

Contact : Liam

02 53 78 22 38

Jardin Cueillette du Colibri 3 rue de valenciennes, nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0253782238 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@ecosnantes.org »}]

Venez jardiner près de chez vous, découvrir les fleurs et aromatiques, et surtout venez discuter avec d’autres habitant.e.s ! jardin aromatique