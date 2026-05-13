Speedway + Feels Like Heaven + Support TBA Le Ferrailleur Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-01 19:30 –

Gratuit : non 10 € en ligne, 15 € sur place Adulte

CASH PISTACHE X STRONGER BOOKINGS – Speedway, Feels Like Heaven + Support TBA, Le Ferrailleur, NantesHardcore tout en restant versatile et mature dans son style. Mosh, Solo, 2 steps… tout ce qu’on peut attendre et mieux d’un groupe de hardcore mélodique qui va piocher dans ses influences les plus « heavy » autant que dans ses plus traditionnelles, leur permettant de s’adapter a n’importe quelle affiche !Groupe suèdois qui regroupe des membres de Settlement, Blood Sermon et Speedway, qui se joint à Speedway pour leur tournée européenne cet été. Pour les fans de de Rites of Spring ou Title Fight – une formation qui envoie un hardcore émotionnel qui sent bon le skateboard et la plage.

Le Ferrailleur Île de Nantes Nantes 44200

https://dice.fm/event/wwd5wr-speedway-feels-like-heaven-support-tba-1st-jun-le-ferrailleur-nantes-tickets



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