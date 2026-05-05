Ateliers Minus, Ateliers Malus, Nantes

Ateliers Minus 13 – 20 mai Ateliers Malus Loire-Atlantique

7 € / 12 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-13T14:00:00+02:00 – 2026-05-13T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-20T14:00:00+02:00 – 2026-05-20T17:00:00+02:00

Pour ce mois de mai, les ateliers d’artistes Malus vous propose « Les ateliers MINUS » sur notre terrasse ensoleillée.

• Au programme:

Mercredi 13 mai 2026 -14h-17h – DESSINE TA VILLE : atelier peinture d’une fresque avec Marie (à partir de 3 ans)

Samedi 16 mai 2026 -14h-17h – DESSINE TA VILLE 2 : poursuite de l’atelier fresque avec Marie (à partir de 3 ans)

Dimanche 17 mai 2026 – 14h-17h – ATELIER LAINE PARENT/ENFANT : découvre la laine et fabrique ton propre fil avec Elisa (limité à 8 enfants accompagnés d’un parent ou enfant seul et autonome)

Mercredi 20 mai 2026 – 14h-17h – ATELIER LAINE PARENT/ENFANT : découvre la laine et son feutrage avec Elisa (limité à 10 enfants accompagnés d’un parent ou enfant seul et autonome)

Le lieu n’est malheureusement pas accessible PMR

Ateliers Malus 17 bd Ernest Dalby, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « association.malus@gmail.com »}]

Malus vous propose pour les enfants et les plus grands, des ateliers de peinture et de découverte de la laine sur notre terrasse ensoleillée. activité enfants ateliers enfants

Affiche : Marie Cauchy – logo: Balthazar Hubert