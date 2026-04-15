Vide Grenier des Américains, Square Washington, Nantes

Vide Grenier des Américains Dimanche 31 mai, 08h00 Square Washington Loire-Atlantique

Public : Entrée libre / Exposants : 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-31T08:00:00+02:00 – 2026-05-31T17:30:00+02:00

Fin : 2026-05-31T08:00:00+02:00 – 2026-05-31T17:30:00+02:00

Vide-grenier des Américains !

Venez flâner et chiner dans un cadre bucolique regorgeant de bonnes affaires !

De 8h à 17h30, 150 exposants (15 euros par emplacement de 10m2 / gratuit pour les visiteurs ).

Restauration/boisson sur place, ambiance conviviale et pépites en tout genre !

Dimanche 31 mai 2026, Square et place Washington, bd des Américains à NANTES

Les inscriptions se font uniquement via helloasso.

Pour tout contact ou informations, c’est ici : videgrenier.apelsainteagnes@gmail.com

Square Washington Boulevard des Américains, Nantes Nantes 44300 Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « videgrenier.apelsainteagnes@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:videgrenier.apelsainteagnes@gmail.com »}]

Vide-grenier des Américains ! Venez flâner et chiner dans un cadre bucolique regorgeant de bonnes affaires ! 150 exposants Dimanche 31 mai 2026, Square et place Washington, bd des Américains à NANTES videgreniers2026