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Art et musique Musée d’arts de Nantes Nantes

Art et musique Musée d’arts de Nantes Nantes

Art et musique Musée d’arts de Nantes Nantes jeudi 28 mai 2026.

Lieu : Musée d'arts de Nantes

Adresse : 10 Rue Georges Clemenceau

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Heure de début : 19:15

Tarif : Tarifs en nocturne : 4€/2,5€Sur réservation à l’accueil-billetterie ou sur l’agenda en ligne

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-28 19:15 – 20:45
Gratuit : non Tarifs en nocturne : 4€/2,5€Sur réservation à l’accueil-billetterie ou sur l’agenda en ligne Tout public 

De la figure du musicien à l’influence du rythme et de la musicalité dans la peinture, ce parcours propose une redécouverte des oeuvres de la collection, de l’art ancien à l’art contemporain, sous le prisme de la musique.Durée : 1h30

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/famille-visites-guidees


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