Art et musique Musée d’arts de Nantes Nantes
Art et musique Musée d’arts de Nantes Nantes jeudi 28 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-28 19:15 – 20:45
Gratuit : non Tarifs en nocturne : 4€/2,5€Sur réservation à l’accueil-billetterie ou sur l’agenda en ligne Tout public
De la figure du musicien à l’influence du rythme et de la musicalité dans la peinture, ce parcours propose une redécouverte des oeuvres de la collection, de l’art ancien à l’art contemporain, sous le prisme de la musique.Durée : 1h30
Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/famille-visites-guidees
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