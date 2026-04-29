Art et musique Musée d’arts de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-28 19:15 – 20:45

Gratuit : non Tarifs en nocturne : 4€/2,5€Sur réservation à l’accueil-billetterie ou sur l’agenda en ligne Tout public

De la figure du musicien à l’influence du rythme et de la musicalité dans la peinture, ce parcours propose une redécouverte des oeuvres de la collection, de l’art ancien à l’art contemporain, sous le prisme de la musique.Durée : 1h30

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/famille-visites-guidees



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