Conférence suivie d’un échange – L’indépendance de l’Ukraine et l’émergence d’une politique extérieure européenne, 1991-1995. Game Over Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-26 19:00 – 20:30

Gratuit : oui Evénement gratuit sous réserve d’une consommation. Etudiant, Adulte, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public

L’antenne nantaise du Réseau Casus Belli organise une conférence suivie d’un échange consacrée à la naissance de l’Ukraine indépendante et aux débuts de la construction d’une politique étrangère commune en Europe, de 1991 à 1995. Pour cette soirée, nous aurons le plaisir d’accueillir Michel Catala, professeur d’histoire contemporaine à Nantes Université, directeur du Centre d’excellence Jean Monnet Unipaix et de l’Institut d’études européennes et globales Alliance Europa, dont les travaux portent sur l’histoire des relations internationales en Europe au XXe et XXIe siècles. ???? Game Over, 1 Rue Lebrun, 44000 Nantes???? Mardi 26 mai? 19h – 20h30 Événement gratuit, sous réserve d’une consommation.

Game Over Nantes 44000



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