Le Lieu Unique et son quartier – Visite guidée Nantes (Centre ville) Nantes
Le Lieu Unique et son quartier – Visite guidée Nantes (Centre ville) Nantes vendredi 15 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-15 14:30 – 16:30
Gratuit : non 12 € / 7 € / Gratuit (moins de 12 ans) 12 € (tarif plein) / 7 € (réduit) / Gratuit (moins de 12 ans) Réservations :https://www.levoyageanantes.fr/a-faire/visites-guidees/Accueil Le Voyage à Nantes, 9 rue des Etats (face au Château des Ducs de Bretagne) à Nantes0 892 464 044 (0,35 €/min + prix appel) Tout public
Visite guidée Le Voyage à Nantes. Situé dans l’ancienne biscuiterie LU, le Lieu Unique est un centre d’arts atypique qui mêle les genres, proposant arts plastiques, théâtre, danse, musique, littérature… et qui abrite aussi un restaurant, un bar, un salon de lecture, une crèche. Le quartier des Olivettes, populaire et chargé de souvenirs d’industries, se livrera avec ses cours et ruelles, lieux de créations en tout genre, terrains de jeux des graffeurs. Un quartier d’affaires et de gastronomie qui ne manque pas d’étonner. Durée : 2h Lieu de rendez-vous : au point « i » devant l’accueil des visiteurs Le Voyage à Nantes, 9 rue des Etats (face au Château des ducs de Bretagne) Accessible aux personnes à mobilité réduite avec aide (escaliers, marches, pavés)
Nantes (Centre ville) Centre-ville Nantes 44000
Afficher la carte du lieu Nantes (Centre ville) et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Temps de regard sur création, Sept Cent Quatre Vingt Trois, Nantes 24 avril 2026
- Tout un rayon – Visite expo, Cosmopolis, Nantes 24 avril 2026
- Tokyo Express, 37ème Pose – Atelier/Galerie, Nantes 24 avril 2026
- Les Gourmandises Nantaises 15è édition !, Place du Bouffay, Nantes 24 avril 2026
- Adama en concert, Centre socioculturel de Bellevue – ACCOORD, Nantes 24 avril 2026