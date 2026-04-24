Rendez-vous du midi : midi-croquis Musée d’arts de Nantes Nantes
Rendez-vous du midi : midi-croquis Musée d’arts de Nantes Nantes jeudi 28 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-28 12:30 – 13:30
Gratuit : non Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur l’agenda en ligneTarifs : 12€/8€/4€/2,5€ Adulte
Partez à la découverte des collections du musée crayon en main. Observez, esquissez, dessinez… Une médiatrice sera présente pour guider votre regard et votre crayon.Durée : 1h
Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/famille-visites-guidees
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