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Rendez-vous du midi : midi-croquis Musée d’arts de Nantes Nantes

Rendez-vous du midi : midi-croquis Musée d’arts de Nantes Nantes

Rendez-vous du midi : midi-croquis Musée d’arts de Nantes Nantes jeudi 28 mai 2026.

Lieu : Musée d'arts de Nantes

Adresse : 10 Rue Georges Clemenceau

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Heure de début : 12:30

Tarif : Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur l'agenda en ligneTarifs : 12€/8€/4€/2,5€

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-28 12:30 – 13:30
Gratuit : non Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur l’agenda en ligneTarifs : 12€/8€/4€/2,5€ Adulte 

Partez à la découverte des collections du musée crayon en main. Observez, esquissez, dessinez… Une médiatrice sera présente pour guider votre regard et votre crayon.Durée : 1h

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/famille-visites-guidees


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