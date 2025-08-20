J’ai envie de toi Théâtre Beaulieu Nantes

J’ai envie de toi Théâtre Beaulieu Nantes mercredi 8 avril 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-08 19:00 – 20:30

Gratuit : non 16 € à 26 € 16 € à 26 € Billetterie : theatrebeaulieu.fr Tout public, En famille

Comédie Écrire un texto et se tromper de destinataire, c’est très embêtant !Le SMS est prêt à être envoyé. On le relit une dernière fois. Inconsciemment, le pouce l’envoie. Au même moment, on se rend compte qu’on s’est trompé de contact ! Horreur, malheur, trop tard.C’est ce qui est arrivé à Guillaume. Il avait écrit « J’ai envie de toi » à Julie, sa nouvelle conquête.Mais c’est Christelle, son ex, qui l’a reçu. Une chose est certaine, la soirée démarre mal. Mais quand son voisin s’invite chez lui après avoir abattu la cloison qui sépare leurs deux appartements, la soirée va déraper définitivement. Pièce de Sébastien CastroMise en scène : Aurélia DemayAvec Aurélia Demay, Olivier Collin, Elisa Laruelle, Cédric Burel, Marlène Connan et Fabrice Todaro Tout public à partir de 10 ans

Théâtre Beaulieu Île de Nantes Nantes 44200

http://www.theatrebeaulieu.fr https://www.theatrebeaulieu.fr/