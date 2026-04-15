La diversification alimentaire, Maison de quartier Bottière, Nantes

La diversification alimentaire Jeudi 21 mai, 14h00 Maison de quartier Bottière Loire-Atlantique

Tarif libre et conscient, à partir de 2€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-21T14:00:00+02:00 – 2026-05-21T16:15:00+02:00

Fin : 2026-05-21T14:00:00+02:00 – 2026-05-21T16:15:00+02:00

Atelier animé par Aurore Perreul, Infirmière puéricultrice au pôle pédiatrique du Nid de St Jo

Et si la diversification alimentaire devenait un moment simple et serein ?

Futures ou jeunes mamans, cet atelier animé par une infirmière puéricultrice spécialisée en accompagnement à la parentalité, vous accompagne pas à pas dans l’alimentation de votre bébé.

Besoins nutritionnels, introduction des aliments, évolution des textures, matériel adapté… Nous abordons ensemble les essentiels pour bien démarrer. Un temps est également consacré au passage aux morceaux, afin de dépasser les appréhensions et d’accompagner votre enfant en toute confiance. Un atelier concret, rassurant et bienveillant pour vous aider à vivre cette étape en toute sérénité !

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Accueil à 14h pour démarrer l’atelier à 14h15.

Atelier en non-mixité, réservé aux futures et jeunes mamans. Bébés bienvenus !

Maison de quartier Bottière 147 route de Sainte-Luce, Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/trust/evenements/la-diversification-alimentaire »}]

Pause Partum : Atelier futures et jeunes mamans – Association Trust maman mère