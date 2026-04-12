Mieux repérer les « fake news », Médiathèque Jacques Demy, Nantes
Mieux repérer les « fake news », Médiathèque Jacques Demy, Nantes jeudi 21 mai 2026.
Mieux repérer les « fake news » Jeudi 21 mai, 10h00 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-21T10:00:00+02:00 – 2026-05-21T11:30:00+02:00
Fin : 2026-05-21T10:00:00+02:00 – 2026-05-21T11:30:00+02:00
Atelier numérique en groupe pour adultes
Apprenez à décoder et faire le tri parmi toutes les informations.
Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/bibliotheque/s-inscrire-a-une-animation-ma-bibliotheque/?activite=atelier-numerique-mediatheque-jacques-demy-mieux-reperer-les-fake-news »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 41 95 95 »}]
Atelier numérique en groupe pour adultes
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