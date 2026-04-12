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Mieux repérer les « fake news », Médiathèque Jacques Demy, Nantes

Mieux repérer les « fake news », Médiathèque Jacques Demy, Nantes

Mieux repérer les « fake news », Médiathèque Jacques Demy, Nantes jeudi 21 mai 2026.

Lieu : Médiathèque Jacques Demy

Adresse : 24 quai la Fosse

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Tarif : Sur inscription

Mieux repérer les « fake news » Jeudi 21 mai, 10h00 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-21T10:00:00+02:00 – 2026-05-21T11:30:00+02:00
Fin : 2026-05-21T10:00:00+02:00 – 2026-05-21T11:30:00+02:00

Atelier numérique en groupe pour adultes
Apprenez à décoder et faire le tri parmi toutes les informations.

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