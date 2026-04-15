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Accès grand écran, Médiathèque Floresca Guépin, Nantes

Accès grand écran, Médiathèque Floresca Guépin, Nantes

Accès grand écran, Médiathèque Floresca Guépin, Nantes jeudi 21 mai 2026.

Lieu : Médiathèque Floresca Guépin

Adresse : 15 rue de la Haluchère

Ville : 44319 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Tarif : Sans inscription

Accès grand écran Jeudi 21 mai, 14h00 Médiathèque Floresca Guépin Loire-Atlantique

Sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-21T14:00:00+02:00 – 2026-05-21T15:30:00+02:00
Fin : 2026-05-21T14:00:00+02:00 – 2026-05-21T15:30:00+02:00

Projection en audio-description et versions françaises sous-titrées de films.
Tout public et particulièrement public en situation de handicap sensoriel.

Médiathèque Floresca Guépin 15 rue de la Haluchère Nantes 44319 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/bibliotheque/s-inscrire-a-une-animation-ma-bibliotheque/?activite=acces-grand-ecran »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 93 41 60 »}]
Projection en audio-description et versions françaises sous-titrées de films. Tout public et particulièrement public en situation de handicap sensoriel.

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