Soirée Polyglotte Info jeunes Pays de la loire Nantes
Soirée Polyglotte Info jeunes Pays de la loire Nantes mardi 26 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-26 19:00 – 22:00
Gratuit : oui Jeune Public, Etudiant, Personne en situation de handicap
Tu as envie d’échanger avec d’autres jeunes venant de différents pays dans plusieurs langues ? Tu es un jeune européen ou international et tu souhaites rencontrer des jeunes d’ici et d’ailleurs ? On t’invite à notre soirée Polyglotte dans le cadre de la programmation de la Maison de l’Europe pour le Joli mois de mai !Autour de jeux en libre service et d’un buffet on te propose une soirée chill ! Au cours de la soirée, tu pourras également participer à notre bingo et Kahoot (lots à gagner) ! Et assister au tirage au sort et remise des Cartes Jeunes Européenne pour les heureux gagnants.Envie de participer à cette soirée ? Inscris toi via notre formulaire Speak, Play, Connect
Info jeunes Pays de la loire Centre-ville Nantes 44000
02 51 72 94 50 http://www.infos-jeunes.fr https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-2PT8Cbs3tzxFcjTwH4Hf_VC71qkkGiD5bS3rqosV1HmwIw/viewform
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