Un petit jardin près de la fenêtre, Architecte A et La nuit étoilée Cosmopolis Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-26 20:00 – 21:30

Gratuit : non Tarifs : 5€/3€

La nuit étoilée, un petit jardin près de la fenêtre et Architect ARéalisation : LEE Jong hoon | vostfr | 39 minMusique : E’joung-Ju (geomungo), Simon Mary (contrebassiste)Architecte A est un homme soucieux de l’environnement et se rend sur le terrain au coeur de la crise climatique. Avec ses petits gestes et une entraide inattendue, de petits miracles s’accomplissent ! Notre héros, Architecte A, est un homme qui a abandonné son métier à la suite d’un accident. Un jour, il rencontre la grand-mère Jeje, souriante et bienveillante, qui lui demande de construire sa maison. Les souvenirs de la vieille dame : joies, tristesses, blessures et guérisons deviennent les matériaux qui bâtissent une demeure unique au monde. Architecte A retrouve ainsi une vie plus harmonieuse. Ce spectacle est proposé dans le cadre du 13e Festival Printemps coréen à découvrir du 6 au 31 mai 2026 à l’Espace Cosmopolis, à la Salle Paul Fort, aux Salons Mauduit, Pannonica, au Printemps des Nefs, Magmaa et Stéréolux.

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr https://www.billetweb.fr/13e-festival-printemps-coreen



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