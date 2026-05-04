Quai des assos Maison de Quartier La Locomotive Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-26 17:30 – 19:00

Gratuit : oui Accès libre Tout public

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Maison de Quartier La Locomotive Nantes 44300



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