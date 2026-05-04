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Quai des assos Maison de Quartier La Locomotive Nantes

Quai des assos Maison de Quartier La Locomotive Nantes

Quai des assos Maison de Quartier La Locomotive Nantes mardi 26 mai 2026.

Lieu : Maison de Quartier La Locomotive

Adresse : 109 avenue de la Gare de Saint-Joseph, 44300 Nantes

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 26 mai 2026

Fin : mardi 26 mai 2026

Heure de début : 17:30

Tarif : Accès libre

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-26 17:30 – 19:00
Gratuit : oui Accès libre Tout public 

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Maison de Quartier La Locomotive Nantes 44300


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