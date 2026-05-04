Les incorrectes : Alice Milliat et les débuts du sport au féminin – Ciné-débat Cinéma Concorde Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-05 20:30 –

Gratuit : oui sur réservation obligatoire Gratuit sur réservation obligatoire : https://docs.google.com/forms/(Le cinéma Concorde ne gère par la billetterie) Tout public

Le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS) de Loire-Atlantique organise au Concorde un ciné-débat gratuit autour du documentaire : « Les incorrectes : Alice Milliat et les débuts du sport au féminin »Réalisé et écrit par Anne-Cécile – France – 2021Il y a un peu plus d’un siècle, courir, sauter le plus haut possible ou frapper dans un ballon étaient réservés aux hommes. Avant qu’une Française nommée Alice Milliat ne vienne tout changer. Entre les deux guerres, sous son impulsion, les femmes sportives veulent rejoindre les hommes aux Jeux Olympiques mais se heurtent aux idées sexistes de leur créateur : Pierre de Coubertin. Ce film est l’histoire d’Alice Milliat, et de toutes les femmes sportives. La projection sera suivie d’un échange animé par la Fondation Alice Milliat, le Comité Départemental Olympique et Sportif de Loire-Atlantique, ainsi qu’une sportive de haut niveau.

Cinéma Concorde Dervallières – Zola Nantes 44100

02 40 58 57 44 http://www.leconcorde.fr/ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzfcdDJUM4LiL0rnANabVHlJdf2pxwJgYatb4a93M0_3-ivA/viewform



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