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Les incorrectes : Alice Milliat et les débuts du sport au féminin – Ciné-débat Cinéma Concorde Nantes

Les incorrectes : Alice Milliat et les débuts du sport au féminin – Ciné-débat Cinéma Concorde Nantes

Les incorrectes : Alice Milliat et les débuts du sport au féminin – Ciné-débat Cinéma Concorde Nantes mardi 5 mai 2026.

Lieu : Cinéma Concorde

Adresse : 79 Boulevard de l'Egalité

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 5 mai 2026

Fin : mardi 5 mai 2026

Heure de début : 20:30

Tarif : sur réservation obligatoire Gratuit sur réservation obligatoire : https://docs.google.com/forms/(Le cinéma Concorde ne gère par la billetterie)

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-05 20:30 –
Gratuit : oui sur réservation obligatoire Gratuit sur réservation obligatoire : https://docs.google.com/forms/(Le cinéma Concorde ne gère par la billetterie) Tout public 

Le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS) de Loire-Atlantique organise au Concorde un ciné-débat gratuit autour du documentaire : « Les incorrectes : Alice Milliat et les débuts du sport au féminin »Réalisé et écrit par Anne-Cécile – France – 2021Il y a un peu plus d’un siècle, courir, sauter le plus haut possible ou frapper dans un ballon étaient réservés aux hommes. Avant qu’une Française nommée Alice Milliat ne vienne tout changer. Entre les deux guerres, sous son impulsion, les femmes sportives veulent rejoindre les hommes aux Jeux Olympiques mais se heurtent aux idées sexistes de leur créateur : Pierre de Coubertin. Ce film est l’histoire d’Alice Milliat, et de toutes les femmes sportives. La projection sera suivie d’un échange animé par la Fondation Alice Milliat, le Comité Départemental Olympique et Sportif de Loire-Atlantique, ainsi qu’une sportive de haut niveau.

Cinéma Concorde Dervallières – Zola Nantes 44100
02 40 58 57 44 http://www.leconcorde.fr/ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzfcdDJUM4LiL0rnANabVHlJdf2pxwJgYatb4a93M0_3-ivA/viewform


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