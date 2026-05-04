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La « Little Italy » de Saint Nazaire – histoire du quartier regroupant les ouvriers italiens arrivés en 1924 pour travailler dans les chantiers navals. Maison de la Mer Nantes

La « Little Italy » de Saint Nazaire – histoire du quartier regroupant les ouvriers italiens arrivés en 1924 pour travailler dans les chantiers navals. Maison de la Mer Nantes

La « Little Italy » de Saint Nazaire – histoire du quartier regroupant les ouvriers italiens arrivés en 1924 pour travailler dans les chantiers navals. Maison de la Mer Nantes mardi 5 mai 2026.

Lieu : Maison de la Mer

Adresse : 55 Quai de la Fosse

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 5 mai 2026

Fin : mardi 5 mai 2026

Heure de début : 17:30

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-05 17:30 – 19:00
Gratuit : oui  Tout public 

Peu de temps après la 1ère guerre mondiale, en 1924, 138 familles du Nord de l’Italie allaient rejoindre Saint-Nazaire pour travailler à la construction des paquebots transatlantiques. Elles se sont regroupées à l’ombre des chantiers navals, dans un quartier spécifique baptisé la Little Italy.Un siècle plus tard, s’appuyant sur les archives, les récits et les mémoires transmises, Bruno Rossetti raconte leur arrivée, leur intégration, les difficultés rencontrées … Il retrace cette épopée en hommage à leur courage.

Maison de la Mer Centre-ville Nantes 44000


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