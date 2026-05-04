Date et horaire de début et de fin : 2026-05-05 17:30 – 19:00

Gratuit : oui Tout public

Peu de temps après la 1ère guerre mondiale, en 1924, 138 familles du Nord de l’Italie allaient rejoindre Saint-Nazaire pour travailler à la construction des paquebots transatlantiques. Elles se sont regroupées à l’ombre des chantiers navals, dans un quartier spécifique baptisé la Little Italy.Un siècle plus tard, s’appuyant sur les archives, les récits et les mémoires transmises, Bruno Rossetti raconte leur arrivée, leur intégration, les difficultés rencontrées … Il retrace cette épopée en hommage à leur courage.

Maison de la Mer Centre-ville Nantes 44000



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