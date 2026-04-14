Les premières photographie de Nantes, Archives de Nantes, Nantes

Les premières photographie de Nantes Lundi 4 mai, 18h00 Archives de Nantes Loire-Atlantique

gratuit sur inscriptions

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-04T18:00:00+02:00 – 2026-05-04T19:15:00+02:00

Fin : 2026-05-04T18:00:00+02:00 – 2026-05-04T19:15:00+02:00

En amont de la programmation qui accompagnera le bicentenaire de la photographie, les Archives de Nantes vous invitent à découvrir une sélection de photographies provenant des fonds de la Ville et de la Métropole et aussi de fonds privés. La visite des magasins de conservation sera l’occasion d’un voyage dans le temps qu fil des différentes techniques photographiques (collodion, daguerréotype, films négatifs…)

Archives de Nantes 1 Rue d’Enfer, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/les-premieres-photographies-de-nantes »}]

Rendez-vous aux Archives de Nantes sur le thème de la photographie archives histoire

La Loire et le quai de la Fosse (c) fonds Potet, Archives de Nantes