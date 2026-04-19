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CONFÉRENCE : « LA FRANCO-CRÉOLOPHONIE LOUISIANAISE » Passage Sainte-Croix Nantes

CONFÉRENCE : « LA FRANCO-CRÉOLOPHONIE LOUISIANAISE » Passage Sainte-Croix Nantes

CONFÉRENCE : « LA FRANCO-CRÉOLOPHONIE LOUISIANAISE » Passage Sainte-Croix Nantes mardi 5 mai 2026.

Lieu : Passage Sainte-Croix

Adresse : 9 Rue de la Baclerie

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 5 mai 2026

Fin : mardi 5 mai 2026

Heure de début : 18:00

Tarif : Participation libre

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-05 18:00 – 20:00
Gratuit : non Participation libre Tout public 

Joseph Dunn explore la Franco-Créolophonie louisianaise. Il met en lumière une histoire de plus de 300 ans de métissage linguistique et culturel entre peuples natifs, afro-descendants et euro-descendants. Il déconstruit le récit dominant anglo-américain pour révéler une Louisiane où des écrivains afro-créoles luttaient pour les droits civiques, où des soldats noirs créolophones combattaient pour l’Union, et où une nouvelle génération de Louisianais œuvre à la transmission et à la revitalisation des langues françaises et créoles.Avec Joseph DunnPar NOLA xo NALA, le Passage Sainte-Croix, Bretagne Acadie Louisiane et la Laura Plantation

Passage Sainte-Croix Centre-ville Nantes 44000
02 51 83 23 75 http://www.passagesaintecroix.fr accueil.passage@gmail.com


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