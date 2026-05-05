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Point d’Information Nantes Solidaire, Espace Départemental des Solidarités Cassin, Nantes

Point d’Information Nantes Solidaire, Espace Départemental des Solidarités Cassin, Nantes

Point d’Information Nantes Solidaire, Espace Départemental des Solidarités Cassin, Nantes jeudi 21 mai 2026.

Lieu : Espace Départemental des Solidarités Cassin

Adresse : 6 Bd René Cassin 44300 Nantes

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : mercredi 19 août 2026

Point d’Information Nantes Solidaire 21 mai – 19 août Espace Départemental des Solidarités Cassin Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-21T14:30:00+02:00 – 2026-05-21T16:30:00+02:00
Fin : 2026-08-19T09:30:00+02:00 – 2026-08-19T11:30:00+02:00

Fins de mois difficiles, dépenses imprévues…
Des aides existent ! Venez échanger avec une professionnelle du CCAS (Centre communal d’action sociale de la Ville de Nantes) pour vous informer sur :
→ les dispositifs d’aides financières
→ votre santé (aide à la mutuelle)
→ vos loisirs
→ votre vie quotidienne

Espace Départemental des Solidarités Cassin 6 Bd René Cassin 44300 Nantes Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire
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