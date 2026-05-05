Point d’Information Nantes Solidaire, Espace Départemental des Solidarités Cassin, Nantes

Point d’Information Nantes Solidaire 21 mai – 19 août Espace Départemental des Solidarités Cassin Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-21T14:30:00+02:00 – 2026-05-21T16:30:00+02:00

Fin : 2026-08-19T09:30:00+02:00 – 2026-08-19T11:30:00+02:00

Fins de mois difficiles, dépenses imprévues…

Des aides existent ! Venez échanger avec une professionnelle du CCAS (Centre communal d’action sociale de la Ville de Nantes) pour vous informer sur :

→ les dispositifs d’aides financières

→ votre santé (aide à la mutuelle)

→ vos loisirs

→ votre vie quotidienne

Espace Départemental des Solidarités Cassin 6 Bd René Cassin 44300 Nantes Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire

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